Миккель Хансен и Кристина Нягу признаны лучшими гандболистами 2018 года

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датчанин Миккель Хансен и румынка Кристина Нягу признаны лучшими гандболистами мира в 2018 году. Такая информация размещена на официальном сайте Международной федерации гандбола, сообщает БЕЛТА.

Для 31-летнего лидера датской сборной это третий подобный титул в карьере, столько же у его одноклубника по французскому "ПСЖ" Николы Карабатича.

До этого датчанин признавался лучшим игроком в 2011 и 2015 годах. В начале 2019 года в составе национальной сборной он стал чемпионом мира, его лучшим снайпером и был признан самым ценным игроком. Всего Миккель Хансен сыграл за сборную Дании 201 матч и забросил 979 мячей.

30-летняя Кристина Нягу в четвертый раз названа лучшей гандболисткой планеты, ранее она носила это звание в 2010, 2015 и 2016 годах. В составе сборной Румынии она провела более 180 матчей, забросив более 700 мячей.-0-