Минск 4-11 ноября примет чемпионат Европы по тайскому боксу

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в минском Дворце спорта с 4 по 11 ноября. Соответствующий договор был подписан сегодня председателем Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министром внутренних дел Юрием Караевым и вице-президентом Европейской федерации муай-тай Анатолием Симончиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что участие в континентальном форуме примут атлеты из более чем 35 стран.

Подводя итоги прошедшего с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд) чемпионата мира по тайскому боксу, Юрий Караев назвал выступление белорусской сборной успешным. Наши спортсмены завоевали семь наград турнира и в общекомандном зачете заняли шестое место. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Алена Лешкевич (весовая категория 45 кг), Никита Шостак (81 кг) и Евгений Волчек (86 кг) стали вторыми. Бронзовые награды выиграли Никита Мирончик (51 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Дмитрий Варец (67 кг) и Дарья Белькова (60 кг).

"Слагаемыми успеха являются наши белорусские тренеры, которые со всей ответственностью, энтузиазмом и методическим мастерством взяли эту высокую планку много лет назад и ее держат", - подчеркнул Юрий Караев.

Он выразил надежду, что на домашнем форуме в ноябре белорусские спортсмены порадуют болельщиков новыми победами.-0-