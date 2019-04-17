Минск примет первый тур X Кубка Содружества по хоккею на траве

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск станет организатором первого тура X Кубка Содружества по хоккею на траве среди мужских команд. Матчи состоятся на искусственном газоне в столичном парке имени Максима Горького 19-21 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

В турнире примут участие четыре ведущие команды: ХК "Минск", "Строитель" (Брест), ОКС-ШВСМ (Винница, Украина) и "Динамо-Строитель" (Екатеринбург, Россия).

Традиционно соревнования будут сыграны в два этапа. Второй примет Брест 9 и 11 августа и будет посвящен 1000-летию города.

Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", затем два года подряд победителем был клуб из Украины "Олимпия-Колос". С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб "Динамо-Электросталь". Обладателем Кубка в прошлом году стал ХК "Минск".

Х Кубок Содружества пройдет при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.-0-