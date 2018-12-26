Молодежный ЧМ по хоккею стартует в Канаде

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в Канаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях примут участие 10 сборных, которые на предварительном этапе разбиты на две группы по пять команд. В группе А сыграют команды России, Чехии, Швейцарии, Дании, а также действующие чемпионы мира канадцы. В дивизионе В встретятся сборные США, Швеции, Финляндии, Словакии и Казахстана.
Первый матч стартует 27 декабря в 00.00 (минское время) - Чехия сыграет со Швейцарией.
Молодежная сборная Беларуси по хоккею до 20 лет не смогла попасть на престижные соревнования. В середине декабря хоккеисты проиграли немецким спортсменам со счетом 1:5 на чемпионате мира в дивизионе I за право выхода в элитную компанию.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января.-0-
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