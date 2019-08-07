7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете (2018 год) и бронзовый призер Олимпиады в индивидуальной гонке (2014 год) Надежда Скардино ждет ребенка. Известная спортсменка рассказала об этом журналистам сегодня в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, мы с Мартином ждем ребенка", - сказала Надежда Скардино. Именитая спортсменка встречается со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером.

Последний раз белорусская биатлонистка выступала в феврале этого года на "Гонке легенд" в Раубичах. Тогда Надежду Скардино вместе с Дарьей Домрачевой проводили из большого спорта.-0-