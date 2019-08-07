Новшества в посещении государственных спортсооружений позволят использовать объекты более эффективно - Минспорт

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №295 о бесплатном посещении школьниками государственных спортивных комплексов позволит повысить эффективность использования таких сооружений и вовлечет еще больше детей в занятия физической культурой. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что действия данного документа распространяются только на учреждения системы Минспорта и Минобразования, содержащиеся за счет бюджетных средств.

"Новые условия использования государственных спортсооружений позволят использовать данные объекты более эффективно уже с 1 января 2020 года, когда указ вступит в силу. Ранее спортшколы, средние общеобразовательные школы при заключении соглашения возмещали стоимость коммунальных услуг. С января 2020 года появится возможность, при наличии свободного времени и площадей в спорткомплексе государственной формы собственности, при составлении соответствующего договора между двумя руководителями, к примеру, обычным школам проводить уроки физкультуры", - рассказал Александр Барауля.

Он отметил, что этих изменений особенно ждут в регионах, где новые условия использования позволят спортивным и среднеобразовательным школам более эффективно использовать современные спортобъекты. "Освободившиеся средства, которые ранее были предусмотрены на возмещение коммунальных платежей, спортшколы могут использовать на приобретение инвентаря и другие цели в образовательном и тренировочном процессах", - подчеркнул замминистра.

Указ №295 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 августа. Документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и направлен на повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности.

Согласно изменениям, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, спортивные объекты, содержащиеся за счет бюджетных средств, школьники и воспитанники спортивных школ могут посещать на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом.-0-