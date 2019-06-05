Около 130 тыс. билетов продано на II Европейские игры

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейские игры продано около 130 тыс. билетов. Из общего числа болельщиков, которые намерены посетить соревнования, гости из-за рубежа составляют 10-15%, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по маркетингу фонда "Дирекция II Европейских игр" Наталья Новик.

Наиболее активные покупатели - россияне, но, как отметили в дирекции, ожидаются гости из Ближнего Востока, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии.

Купить билеты на II Европейские игры можно на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центров.

Дирекция также подготовила специальный видеоролик, в котором подробно рассказывается, как стать обладателем билетов на различные соревнования - покупатель потратит минимум времени.

Кроме того, билеты можно приобрести по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Для покупки билетов можно воспользоваться и услугами официальных туроператоров II Европейских игр: www.lcc-vsglobal.com и www.otpusk.by. Сотрудники этих организаций помогут с бронированием туристических путевок и квитков на спортивные мероприятия игр, а также транспорта, проживания и развлекательных услуг в Минске и регионах.

На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Церемония открытия спортивного форума состоится 21 июня на минском стадионе "Динамо" с участием всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко и Димаша Кудайбергена, завоевавшего своими вокальными данными поклонников от Китая до Великобритании.

Первые награды Европейских игр в Минске будут разыграны 22 июня в спортивной акробатике, велошоссе, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.-0-