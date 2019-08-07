Первый день Марафона здорового образа жизни #САД посетили более 300 минчан

ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит каждый четверг августа Марафон здорового образа жизни "#САД - Спартыўны, Актыўны, Даступны!": 1, 8, 15, 22 и 29 августа на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (Минск, ул. Сурганова, 4а), в вечерние часы с 17:30 до 21:00 любой желающий может бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнес-направлениях, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации от врачей.

1 августа более 300 минчан посетили марафон и узнали много полезной информации о здоровом образе жизни. Врачи 39-й поликлиники приняли в ходе экспресс-обследования 115 человек.

Участники мероприятия смогли попробовать себя в 15 видах физической нагрузки, получили консультации у врача-диетолога Марины Поповой. Диетологу задавали самые разные вопросы по питанию. Например, белорусы хотели узнать, когда можно и лучше всего есть сало, когда правильно перекусить фруктами и можно ли вечером есть мороженное.

8 августа на одной площадке все желающие смогут принять участие в тренировках по йоге, капоэйре, пилатесу, позаниматься на гидравлических тренажерах, укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Можно будет попробовать себя в боевых искусствах и различных танцевальных направлениях, узнать разницу между функциональной, кардиотренировками высокой интенсивности, и релакс-упражнениями.

Для гостей и участников марафона будет проведен кулинарный баттл от бренд-шеф-повара, диетолога, технолога питания, автора и ведущего семейных кулинарных баттлов, председателя экспертного совета "Лидера года. HoReCa" Марины Бондарович. Во время баттла можно будет узнать, как полезно и вкусно сочетать продукты.

Каждый четверг участников марафона ожидают различные мероприятия. Торговая марка "Микролайф" проводит интернет-челлендж #ШАГАЮСMICROLIFE. В течение 5 дней необходимо пройти 50 тысяч и более шагов и разместить подтверждающие фото или скриншоты с хештегом #GoMicrolife и отметкой @vodnomizmerenii, передать эстафету двум друзьям. Все участники получают возможность выиграть один из четырех тонометров Microlife. Розыгрыши призов проводятся еженедельно по четвергам в течение августа.

Акция Afterparty в Silver Screen - в кинотеатрах Silver Screen при покупке одного билета и предъявлении "паспорта здоровья" можно приобрести второй билет за 1 копейку.

Наиболее активные участники, посетившие все 5 четвергов марафона, смогут побороться за главный приз от компании Huawei - умные весы.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на тренировки можно на сайте марафонзож.бел.

Организаторы: Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, Министерство здравоохранения, ЮНПФА, ВОЗ, ООН, проект БЕЛМЕД.

Информационные партнеры: информационное агентство БЕЛТА, газета "Спортивная панорама", "Зорька", "Медицинский вестник", портал "Здоровые люди", журнал "Здоровый образ жизни".

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.