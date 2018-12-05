Первый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Поклюке

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенской Поклюке сегодня продолжится первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону. Состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой дисциплине Беларусь представят 4 стреляющих лыжника: Владимир Чепелин (36-й стартовый номер), Роман Елетнов (58), Антон Смольский (62), Максим Воробей (110).

В первый соревновательный день кубкового этапа победителем в смешанной эстафете стали французские биатлонисты. Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина финишировал 12-м.

В синглмиксте первенствовали норвежцы. Белорусы Анна Сола и Сергей Бочарников заняли в этой дисциплине 16-е место.-0-