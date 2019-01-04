"Песняры" представили в "Минск-Арене" перед матчем "Динамо" свой шлягер в новой обработке

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Песняры" представили сегодня в "Минск-Арене" перед матчем "Динамо" и питерского СКА свой шлягер "Касіў Ясь канюшыну" в новой обработке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специально для сегодняшнего матча мы сделали танцевальную обработку песни "Касіў Ясь канюшыну". Знали, что будем выступать перед многочисленными спортивными болельщиками, готовились к этому выступлению заранее. У "Песняров" канун Нового года и праздники проходят в режиме работы студийной записи, поэтому смогли приготовить такой подарок для динамовских фанатов", - рассказал художественный руководитель белорусского государственного ансамбля Роман Козырев.

Как отметил худрук коллектива, многие из артистов в "Песнярах" являются заядлыми болельщиками "зубров". "В декабре клуб приглашал нас на свои матчи, чтобы мы прочувствовали атмосферу арены. Моим ребятам очень понравилось. На мой взгляд, ХК "Динамо-Минск" и "Песняры" сейчас входят в число самых известных брендов Беларуси", - отметил Роман Козырев.

"Песняры" не прочь рассмотреть варианты сотрудничества по поводу создания песни на спортивную тематику.

Как отметили в "Динамо-Минск", клуб в течение сезона продолжит приглашать известных белорусских исполнителей на домашние матчи.-0-