Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила израильтян в товарищеском матче

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Израиля со счетом 7:1 в первом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спарринге, состоявшемся в лидском спорткомплексе "Олимпия", белорусы имели подавляющее преимущество и уже к перерыву выигрывали с сухим счетом 4:0. Во втором тайме подопечные Андрея Толмача отличились еще трижды, пропустив в свои ворота лишь один мяч. В составе победителей голы в свой актив записали Дмитрий Шимановский, Игорь Щербич, Евгений Чернейко, Александр Белый, Антон Гусаков, Иван Сергиеня и Руслан Лазюк.

Сборные Беларуси и Израиля сегодня в Борисове проведут второй спарринг. У белорусов на площадку выйдет один из лидеров Владимир Жигалко, который накануне на церемонии "Звездный мяч" получил приз лучшего игрока белорусского мини-футбола в 2018 году.-0-