Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский спортивный функционер Леннарт Юханссон скончался на 90-м году жизни 4 июня в результате продолжительной болезни, сообщает шведская газета Aftonbladet .

Леннарт Юханссон возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций с 1990 по 2007 год. Во время его руководства УЕФА была создана самый успешных турнир для клубных команд - Лига чемпионов. 26 января 2007 года Леннарта Юханссона сменил на этом посту француз Мишель Платини.

Леннарт Юханссон являлся также вице-президентом ФИФА, а в 1998 году был кандидатом на пост президента этой организации, но уступил Зеппу Блаттеру.-0-