В турнире по вольной борьбе на призы Александра Медведя примут участие атлеты из 14 стран

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, который пройдет 9-11 августа в минском Дворце спорта, примут атлеты из 14 стран. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данный турнир говорит сам за себя. В этом году он состоится в 49-й раз. Участие в нем примут 203 атлета из 14 стран, белорусскую команду представят более 50 спортсменов, - сказал глава БФБ. - От наших атлетов ждут ярких поединков и побед".

Главный тренер в женской борьбе Беларуси Олег Райхлин отметил, что в числе участниц - победительницы II Европейских игр Василиса Марзалюк (весовая категория 76 кг) и Ирина Курочкина (57 кг). Также выступят молодые перспективные спортсменки.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь считает, что участвующие в турнире пройдут хорошую школу. Эти соревнования всегда пользовались большой популярностью и дали путевку в жизнь многим атлетам. "Есть в белорусской борьбе много талантов, которые могут попасть на чемпионат мира в Нур-Султане (Казахстан) и на Олимпиаду в Токио. Я хотел бы, чтобы турнир дал попробовать свои силы нашим атлетам. Сейчас борьба стала более инициативной, она не дает спортсменам стоять на ковре, но я уверен в успехе белорусов", - сказал он.

Именные турниры на призы Александра Медведя стали проводиться в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-