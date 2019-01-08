Виктория Азаренко выиграла у Эжени Бушар в выставочном матче в Аделаиде

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко дважды обыграла канадку Эжени Бушар на выставочном турнире World Tennis Challenge в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой встрече Виктория Азаренко выиграла в трехсетовом поединке - 6:2, 4:6, 10:8, сегодня во втором матче взяла верх - 8:4. На следующей неделе Виктория Азаренко и Эжени Бушар примут старт в первом в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Тем временем на турнире в Сиднее белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма не сумели пробиться в четвертьфинал, уступив японскому дуэту Мию Като / Макото Ниномия (Япония) - 3:6, 4:6.

В Хобарте белорусско-новозеландский тандем Вера Лапко / Эрин Рутлифф в 1/8 финала проиграл интернациональной паре Далила Якупович / Сабрина Сантамария (США) - 7:5, 0:6, 11:13.-0-