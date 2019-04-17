Владимир Игнатик завершил выступление на теннисном турнире в Китае

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в китайском Аньине с призовым фондом $162,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус, занимающий 239-е место в мировом рейтинге, уступил в напряженном трехсетовом поединке 1/16 финала представителю китайского Тайбэя Джейсону Джангу (134) - 3:6, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась почти 2,5 часа. В первом раунде Владимир Игнатик уверенно переиграл в двух сетах колумбийца Николаса Баррьентоса - 6:2, 6:2.

На женском турнире в американском Дотане с призовым фондом $80 тыс. белоруска Ольга Говорцова обыграла представительниц США Дарью Иванову (6:4, 6:2), Кэти Волынец (6:1, 6:1) и вышла в основную сетку. В 1/16 финала соперницей белорусской теннисистки будет австралийка Кимберли Биррел.-0-