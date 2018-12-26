Волейболистки "Минчанки" проиграли "Енисею" в российской суперлиге

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили красноярскому "Енисею" 0:3 в гостевом матче открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Красноярске прошла с преимуществом хозяек, которые выиграли первую партию 25:19. В двух следующих сетах белоруски оказали более упорное сопротивление, но все же уступили с одинаковым счетом 23:25.
В шести предыдущих встречах белоруски одержали одну викторию и, набрав 5 очков, по-прежнему находятся на 10-м месте среди 12 участников турнира.
У лидера калининградского "Локомотива" 18 баллов после 7 проведенных матчей. На балл меньше имеет московское "Динамо", победившее сегодня в гостях волейболисток "Сахалина" с "сухим" счетом 3:0.
Следующий поединок в российской суперлиге волейболистки "Минчанки" проведут 29 декабря на своей арене против челябинского клуба "Динамо-Метар", у которого всего 2 очка после 6 игр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4505 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.1507 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.1132 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN