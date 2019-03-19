Беларусь в обозримом будущем завершит создание сети 4G и на ее базе приступит к развитию 5G

19 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси в скором времени планируется завершить создание сетей 4G и на этой базе приступить к развитию 5G. Об этом сегодня после совещания у Президента Беларуси по вопросам развития рынка телекоммуникаций рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам первого вице-премьера, на сегодняшний день услуги в стандарте 4G доступны примерно 75% населения Беларуси. "Конечно, мы не говорим о какой-то самоуспокоенности. Нам бы хотелось еще (расширить. - Прим. БЕЛТА) охват территории. Потому что такую услугу должны получать не только люди, проживающие в Минске и областных центрах, но во всех регионах нашей страны, - сказал Александр Турчин. - Следующий значительный шаг - это 5G. Это интернет вещей. Мы в комплексе сегодня эти вопросы рассматривали: ускорение и завершение строительства сети 4G в нашей стране и уже на базе этой сети дальнейшее развитие и строительство сетей 5G".

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА относительно конкретных сроков реализации соответствующих работ, первый вице-премьер сказал: "Что касается 4G, не исчисляется годами".

Говоря о 5G, Александр Турчин также не обозначил какие-то конкретные сроки. "Но мы понимаем, что в построении IT-страны сеть 5G просто необходима. Учитывая, как быстро идет время, как все меняется, мы ставим себе очень напряженные задачи", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в середине января текущего года единый инфраструктурный оператор beCloud объявил о внушительном расширении сети 4G в Беларуси - до конца первого полугодия в стране значительно увеличится количество базовых станций LTE, емкость сети расширится в два раза. Сегодня белорусский 4G уверенно работает в частотном диапазоне 1800 МГц, до недавнего времени новый для страны диапазон 2600 МГц находился в резерве. Сейчас же данный диапазон используется в самых загруженных локациях Минска и всех областных центров, а также в Пинске, Островце, Барановичах, Мозыре и других районных центрах страны. В ближайшие месяцы beCloud обеспечит значительное расширение - количество базовых станций 2600 МГц увеличится до 500. Аудитория 4G стремительно увеличивается, технические специалисты ежедневно фиксируют рост объема пользовательского трафика. Только за прошедший год абоненты 4G в Беларуси сгенерировали в четыре раза больше трафика по отношению к 2017 году - 140 тыс. терабайт.

Кроме того, в конце 2018 года beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G. Пилот основан на технологии 5G New Radio. Тестирование организовано по сценарию Non-Standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE. Опытные зоны позволят протестировать перспективные для 5G области. Возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального интернета вещей и станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.

Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.-0-