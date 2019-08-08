"Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" совместно с компанией-разработчиком программного обеспечения выпустили мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Беларуси Елена Костюкова.

Интерактивная карта MapMinsk ("Открой Минск. Карта для детей") является путеводителем, справочником для детей и их родителей. Благодаря карте, можно ознакомиться с основными достопримечательностями города, получить сведения о театрах, музеях, парках, спортивных комплексах и других интересных объектах. На карте отмечены более 200 объектов, систематизированных по категориям. Карта представлена на трех языках: белорусском, русском, английском.

Презентация первого цифрового проекта РУП "Белкартография" и нового картографического ресурса - интерактивной карты "Открой Минск. Карта для детей" состоялась в мае в пресс-центре БЕЛТА.

В мобильном приложении также реализована функция дополненной реальности. Для погружения в виртуальный мир необходимо использовать функцию "сканировать" приложения "Белкартография", загрузить 3D-контент для атласа "Растения и животные мира" и навести камеру телефона на страницы атласа, который можно приобрести в фирменном магазине "Белкартографии".

Мобильное приложение доступно для скачивания в GooglePlay и предназначено для установки на устройства под управлением операционной системы Android версии 5.0 и выше.-0-

Фото Госкомимущества