Более 5 тыс. участников ожидают на международном форуме в области IT и образования в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ІI Международную специализированную научно-техническую выставку-форум "Информационные технологии в образовании" в Минске, как ожидается, посетят более 5 тыс. участников, сообщил сегодня журналистам директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис перед открытием форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим прогнозам, форум будет массовым. Уже на сегодняшний день более 3 тыс. зарегистрированных - это только через интернет. Многие проходят регистрацию непосредственно на мероприятии. Всего ожидается более 5 тыс. участников - это педагогические работники, сотрудники университетов, студенты педагогических и IT-специальностей, наши партнеры, заинтересованные в развитии системы образования", - сказал Павел Лис.

По его словам, на полях форума будут обсуждаться глобальные проблемы системы образования. "Будет идти разговор о состоянии системы образования, о том, с какими проблемами мы можем столкнуться в будущем и как их решать. Вместе с международными спикерами, ведущими экспертами из телекоммуникационных и IT-компаний мы обсудим вопросы, как с помощью технологий изменить образование и как нам в этом плане вписаться в мировую систему образования", - отметил директор центра.

Павел Лис добавил, что цель форума - популяризация информационных технологий и цифровой трансформации. "Мы пытаемся создать цифровую культуру среди педагогического, экспертного сообщества, мотивировать учащихся быть активными участниками этих процессов", - подчеркнул он.

ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" будет работать в Минске 28-30 ноября. Форум призван способствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые выставка-форум проходила в Беларуси в 2017 году и собрала более 3 тыс. участников. Организаторами форума выступают Министерство образования и ГИАЦ Минобразования. Главными инновационными партнерами являются Парк высоких технологий и IT-Academy.-0-

Фото Оксаны Манчук