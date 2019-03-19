Компьютерная игра Call of Duty станет доступна для iOS и Android

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания, которая занимается разработкой компьютерных видеоигр Activision, совместно с китайской фирмой Tencent анонсировали появление популярной игры Call of Duty в формате приложения для смартфонов. Информация об этом появилась на игровом портале
Шутер Call of Duty: Mobile будет "условно бесплатной". Попробовать себя в мультиплеерных боях смогут как пользователи iOS и Android.
Известно, что в мобильной версии игры будут доступны все наиболее популярные карты: Nuketown, Crash и Hijacked.
Авторы проекта планируют в дальнейшем улучшать возможности игрока по изменению внешности персонажа. Также не исключается идея внедрения в игру зомби.
Когда игра появится в свободном доступе пока не разглашается.-0-
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