28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова перед открытием IІ Международной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси разработана концепция цифровой трансформации образования. Сейчас она находится на обсуждении. Надеемся, что к концу года начнем ее внедрять", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, речь идет о появлении новых специальностей и укреплении позиций дистанционного образования на уровне высшей школы. "За последние 5 лет в сфере высшего образования у нас появилось 30 новых специальностей IT-профиля. Укрепление позиций дистанционного образования - тоже важнейший вопрос, поскольку это не только создание соответствующей инфраструктуры, но и новые методики, новые образовательные подходы обучения. Дистанционное образование - это не просто чтение лекций по телевизору, это совершенно другой технологический подход", - отметила первый замминистра.

ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" будет работать в Минске 28-30 ноября. Форум призван способствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые выставка-форум проходила в Беларуси в 2017 году и собрала более 3 тыс. участников. Организаторами форума выступают Министерство образования и ГИАЦ Минобразования. Главными инновационными партнерами являются Парк высоких технологий и IT-Academy.-0-

Широкополосный доступ в интернет имеют более 90% учреждений образования Беларуси Система образования активно включена в процессы информатизации. Речь идет о двух важных процессах: информатизации всей системы образования и ее цифровой трансформации.

Фото Оксаны Манчук