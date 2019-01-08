Концепцию белорусской государственности 1917-1922 годов в электронном формате презентуют в Минске

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация электронного издания "Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг." состоится 10 января в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая информационно-аналитическим отделом Национальной библиотеки Нина Протько.
События столетней давности кардинально изменили жизнь многих народов мира. Беларусь также подошла к выбору своего собственного исторического пути. Концепция белорусской государственности в 1917-1922 годах прошла эволюцию от Первого Всебелорусского съезда до провозглашения БССР и вхождения в состав Советского Союза. "Работа над электронным изданием "Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг." велась на протяжении 2018 года. На двух DVD размещены электронные копии около 2,4 тыс. номеров газет, которые выходили в 1917-1922 годах на территории современной Беларуси и за ее пределами. Это совместный проект Национальной библиотеки и Национального архива Беларуси", - рассказала Нина Протько.
Белорусские газеты, основанные в сложное время потрясений, перемен и формирования нового государственного строя, стали настоящей летописью жизни белорусского народа, ценными первоисточниками и непредвзятыми свидетелями своего времени. "Электронное издание подготовлено на белорусском и русском языках. В первую очередь оно рассчитано на ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов высших учебных заведений, краеведов, а также на всех, кто интересуется отечественной историей", - отметила завотделом.
Электронное издание "Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг." выйдет тиражом 50 экземпляров. В перспективе его можно будет приобрести в книжном киоске в Национальной библиотеке.-0-
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