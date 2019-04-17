Систему сканирования автомобилей протестировали в "Котловке"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе протестировали систему сканирования автомобилей, эксперимент продолжится после доработки системы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Предприятием "АГАТ - системы управления" разработан продукт, позволяющий удаленно визуально исследовать днище транспортного средства без его остановки. Кроме того, возможности системы позволяют записывать на видео и делать снимки исследуемых объектов, считывать номера и работать в комплексе с техническими средствами пограничного контроля. Основные задачи системы - борьба с контрабандой, противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия.

"Пограничники в пункте пропуска "Котловка" совместно с сотрудниками ОАО "Агат - системы управления" 16 апреля подвели итоги полугодового эксперимента по применению системы сканирования днища автомобилей. Решение об эксплуатации системы будет принято после ее доработки", - проинформировали в Госпогранкомитете.-0-

Фото Госпогранкомитета