Соцсеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некогда популярная социальная сеть MySpace сообщила о потере данных пользователей, которые зарегистрировались на ресурсе в период с 2003-го по 2015 год, пишет BBC со ссылкой на MySpace.

Сообщается, что часть пользователей не сможет восстановить и найти свои фотографии, а также аудио- и видеофайлы, которые были загружены на платформу. Причиной этого стала ошибка программистов при обновлении серверов MySpace.

MySpace создавалась для обмена музыкой и создания портфолио начинающих музыкантов. За первые три года своего существования социальная сеть опередила по количеству посещений Google. Благодаря этой платформе мир узнал о таких исполнителях, как Адель, Arctic Monkeys, Лили Аллен и сотнях других.

По словам бывшего технического директора платформы Kickstarter Энди Байо, из-за технической ошибки личных файлов лишились около 14 миллионов артистов. Всего было потеряно 50 миллионов композиций, опубликованных в соцсети.

MySpace появилась в 2003 году. После запуска Facebook посещаемость ресурса резко снизилась. В 2014 году социальная сеть перестала работать. Но в начале 2015 года состоялся ее повторный запуск.

На данный момент MySpace принадлежит компании Specific Media, одним из совладельцев которой является популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк.-0-