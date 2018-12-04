Стали известны победители республиканского IT-конкурса молодежных проектов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители III Республиканского конкурса молодежных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса", который состоялся во время II Международной специализированной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании" ITE 2018, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Победителей конкурса выбирали в трех номинациях. В итоге лучшим инновационным проектом учащихся учреждений общего среднего образования признано мобильное приложение для изучения физики при помощи робота RiBFoP. Автор - ученик средней школы №11 Слуцка Тимофей Стамбровский. Школьник также признан главным победителем конкурса, набравшим наибольшее количество баллов. В номинации "Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования" победил учащийся Столинского государственного аграрно-экономического колледжа Илья Архипов с мобильным приложением для быстрого восприятия текста 4Read. Среди студенческих проектов лучшей оказалась исследовательская онлайн-платформа GeekStarterPRO. Проект создала учащаяся столичной средней школы №218 Селен Караман вместе с командой: студентами БГУ и БГУИР. Все участники получили подарки от МТС и ГИАЦ Минобразования.

Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок. Среди них приложение для подготовки поступающих к ЦТ, мотивационный тренер, тренажер для допризывной подготовки юношей, интернет-ресурс для изучения иностранного языка в 5-м классе, информационная система университета, а также система управления микроклиматом "Умный класс", тренажер по черчению, электронное интерактивное пособие "Природные явления" и многое другое. Проекты представили школьники 8-11-х классов, учащиеся профессионально-технических и средних специальных учреждений образования, а также студенты вузов. В экспертную группу вошли представители бизнеса, IT-сферы, образования. В полуфинале свои идеи презентовали 30 команд, в финал вышли 13 работ. Конкурс проводится с 2016 года благодаря подписанному между Министерством образования и МТС соглашению о сотрудничестве.-0-