В 2019 году запустят 45 ракет Роскосмоса

5 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ракеты, изготовленные предприятиями Роскосмоса, планируется запустить в 2019 году 45 раз - в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Изготовленные госкорпорацией ракеты, в соответствии с планом-графиком, в этом году будут запущены 45 раз. В это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет", - сказал собеседник.

Он уточнил, что "из 45 запусков планируется 32 пуска ракет космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями".-0-