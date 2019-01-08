В Беларуси разработали прибор с речевым сопровождением измерения уровня глюкозы в крови

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали глюкометр с речевым сопровождением процедуры измерения уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник научно-технического управления ОАО "Минский НИИ радиоматериалов" Тимофей Самойлюк.

"Больным сахарным диабетом нужен постоянный контроль за уровнем сахара в крови, поэтому они пользуются специальными приборами - глюкометрами. Данный усовершенствованный глюкометр дает пациенту полную инструкцию, как им пользоваться, что делать и в какой последовательности. После завершения измерения прибор озвучивает свои показания, сообщает, соответствует ли норме содержание сахара в крови и что в связи с этим нужно предпринять. Благодаря этому прибор очень прост в использовании. Речевое сопровождение процедуры измерения особенно важно для пожилых и слабовидящих людей", - сказал Тимофей Самойлюк.

Изготовлены опытные образцы. В этом году планируется запустить производство. Начиная с 2020 года, планируется организовать ежегодный выпуск не менее 1130 таких глюкометров. В дальнейшем планируется производить не менее 2 тыс. штук в год с постепенным наращиванием их выпуска для удовлетворения спроса.

Данный проект занял третье место в номинации "Лучший инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит такой конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2018 году прошел в девятый раз.-0-