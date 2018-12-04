В Китае впервые напечатали мост на 3D-принтере

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шанхае на 3D-принтере напечатали полимерный мост, который установят в центральном парке района Таопу, сообщает China.org.cn.
Сообщается, что разработчики моста использовали уникальную технологию компании Shanghai Construction Group. Однако на полную доработку конструкции у архитекторов ушло 35 дней.
Белый мост обтекаемой формы состоит из акрилонитрилового стирол акрилата и пластика с добавлением стекловолокна. Материал рассчитан на долгосрочное воздействие солнечных лучей, дождя и других погодных условий. Длина моста составляет 15,25 м, ширина - 2,8 м, высота - 1,2 м. Он соответствует всем строительным нормам и правилам, принятым в Китае. Инженеры говорят, что он прослужит около 30 лет.
"Мост выдерживает нагрузку в 250 кг на квадратный метр. А значит по нему могут одновременно ходить 60 взрослых", - рассказал заместитель главного инженера Shanghai Construction Group Чэнь Сяомин.
Создатели моста отмечают, что благодаря технологии 3D-печати в процессе создания моста архитекторам удалось существенно сэкономить на стройматериалах и рабочей силе, а также обойтись без строительной пыли и мусора.-0-
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