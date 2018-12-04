В "Сколково" разработают умные браслеты для наблюдения за сотрудниками

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский инновационный центр "Сколково" работает над умным браслетом, который будет осуществлять непрерывное наблюдение за сотрудниками, сообщают "Известия".
Проект представляет собой аппаратно-программный комплекс, который будет отслеживать степень загруженности работника и его самочувствие.
Как утверждают разработчики, система поможет работодателю оптимально распределить задачи между членами коллектива, что значительно повысит производительность труда.
Один из проектов носит название CPS и представляет собой аппаратно-программную систему, которая крепится на руку сотрудника. После чего происходит настройка разнообразных приемников сигнала: Wi-Fi, Bluetooth и прочих. В комплект также входит ПО.-0-
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