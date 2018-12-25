В США создали робота-амфибию

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые создали нового робота-амфибию и назвали его Валексом, сообщает ТСН 25 декабря.
Этот робот может не только плавать или ползать по земле, но и скользить по льду. Валекс имеет два резиновых плавника, которые способны изменять скорость и угол движения. Это позволяет ему мгновенно адаптироваться к любым условиям и удерживаться на любой поверхности.
Управлять Валексом можно с помощью дистанционного пульта.-0-
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