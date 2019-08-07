Администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам, сообщает телекомпания CNN .

Государственный департамент и Агентство США по международному развитию изучат, сколько средств в настоящее время находится на этих счетах и как они расходуются. Вместе с тем их необходимо использовать до 30 сентября до завершения финансового года, иначе срок действия разрешения на их использования истечет.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от $2 до $4 млрд. Средства должны были быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.-0-