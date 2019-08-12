12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале, набрав во втором туре 58,87%. Об этом сообщает телеканал Guatevision.
Алехандро Джамматтеи - представитель консервативной партии "Вперед" (Vamos). Его соперницей была генеральный секретарь левоцентристской партии "Национальный союз надежды" (Unidad Nacional de Esperanza - UNE) Сандра Торрес, у нее 41,13% голосов. При этом в первом туре выборов, который прошел 16 июня, она победила.
Президент Гватемалы избирается на четырехлетний срок без права переизбираться.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN