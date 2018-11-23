Американские подростки угнали самолет

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Юта подростки 14 и 15 лет угнали небольшой самолет, сообщает Associated Press.
Отмечается, что угонщики пролетели на самолете более 20 км над автострадой, а затем приземлились в частном аэропорту. На месте приземления подростков уже ждали полицейские.
Юных угонщиков доставили в следственный изолятор американского города Вернал. Проводится расследование инцидента.-0-
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