Более 43 тыс. жителей Читы остались без света после сбоя на ТЭЦ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 43,5 тыс. человек остались без электроснабжения в Чите после отключения двух линий электропередачи и сбоя на городской ТЭЦ-2. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 43 500 человек) и промышленных потребителей города Чита", - говорится в докладе центра.
Отключение линий электропередачи обесточило шесть городских подстанций.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. В Чите сейчас 4 градуса мороза.-0-
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