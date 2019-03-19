Более 600 жителей Конго умерли с июля от лихорадки Эбола

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жителей Демократической Республики Конго, умерших с конца июля прошлого года от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), превысило 600 человек. Об этом сообщило в ночь на вторник министерство здравоохранения африканской страны, пишет ТАСС.

"Ситуация на понедельник, 18 марта 2019 года: всего 960 случаев заболевания, в том числе 895 подтвержденных и 65 вероятных, - сказано в сообщении. - Умерли 603 человека, 314 выздоровели". Расследуются 172 подозрительных случая. С 8 августа вакцинацию прошли 89 173 человека.

На пресс-конференции в Женеве 14 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация намерена покончить с Эболой в Конго в течение ближайших шести месяцев. По сравнению с январем заболеваемость снизилась с 50 до 25 случаев в неделю.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные и головная боли, боль в горле. Затем следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечался летальный исход от 25% до 90% случаев.-0-