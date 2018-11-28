Более 800 человек обратились за экстренной помощью из-за шторма в Австралии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 человек обратились за экстренной помощью после того, как сильнейшие бури и ливни накрыли Сидней и близлежащие районы. Об этом сообщает австралийская телерадиокомпания SBS.

По данным метеорологов, сегодня в Сиднее в течение двух часов выпала среднемесячная норма осадков. Мощнейший ливень вызвал наводнения, отключения электричества и задержки рейсов. Австралийское бюро метеорологии заявило, что это самый дождливый ноябрьский день в регионе с 1984 года.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, из-за погодных условий аэропорт Сиднея закрыл две взлетно-посадочные полосы. Было отменено около 130 внутренних рейсов и четыре международных. Клиентам рекомендуют уточнять возможность совершения авиаперелета до прибытия в аэропорт.

Также наблюдаются массовые перебои в железнодорожном сообщении и работе общественного транспорта.

Фото из Facebook-аккаунта Charlotte Meredith

Местная полиция просит водителей воздержаться от поездок на личных автомобилях, поскольку многие дороги из-за ливня оказались затоплены. В результате аварии, произошедшей на залитой водой дороге, погиб один человек. В городе Мосман вблизи Сиднея одну из дорог накрыл оползень.

Из-за сильнейшего ветра, порывы которого достигали 70 км/ч, были выбиты окна некоторых зданий в Сиднее, повалены десятки деревьев. Двух сотрудников полиции госпитализировали с травмами: во время оказания помощи пострадавшим от шторма на них упало дерево. Всего, по сообщениям спасателей, от наводнений были спасены 15 человек.

Фото из Twitter-аккаунта James Lemon

Из-за шторма без электричества остаются тысячи домов и предприятий.

Власти распространили штормовое предупреждение также на вторую половину среды, сильный ветер ожидается и 29 ноября.-0-