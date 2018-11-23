"Черная пятница" в Алабаме: мужчина открыл стрельбу в торговом центре

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), несколько человек ранены, сообщает американская газета The Washington Post.

Инцидент произошел во время ежегодной распродажи, так называемой черной пятницы, когда ТЦ был максимально заполнен покупателями. Чтобы остановить стрелка, сотрудники полиции были вынуждены открыть по нему огонь. В результате преступник был застрелен.

Состояние и точное количество раненых пока не сообщается.-0-