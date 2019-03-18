Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трех

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехт погибли три человека и девять ранены, говорится в видеообращении мэра города Яна ван Занена, опубликованном в Twitter.
Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы поймать преступника. Не исключаются террористические мотивы и то, что нападавших было несколько.
Как заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах города.
Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения. По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис.-0-
De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.
Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k
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