Два поезда столкнулись в ЮАР: три человека погибли и 200 получили ранения

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли и около 200 получили ранения в результате лобового столкновения поездов в районе южноафриканского города Претория. Об этом сообщает новостное агентство African Daily Voice.

Как рассказал местным СМИ сотрудник службы экстренной помощи, на момент аварии в столкнувшихся поездах находились более 800 человек. Не менее двух человек все еще остаются внутри искореженных вагонов.

На месте работают спасательные службы и полицейские. Причины происшествия пока не сообщаются.-0-