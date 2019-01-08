Два поезда столкнулись в ЮАР: три человека погибли и 200 получили ранения

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли и около 200 получили ранения в результате лобового столкновения поездов в районе южноафриканского города Претория. Об этом сообщает новостное агентство African Daily Voice.
Как рассказал местным СМИ сотрудник службы экстренной помощи, на момент аварии в столкнувшихся поездах находились более 800 человек. Не менее двух человек все еще остаются внутри искореженных вагонов.
На месте работают спасательные службы и полицейские. Причины происшествия пока не сообщаются.-0-
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