Двадцать восемь человек стали жертвами ливней и наводнений в индийском штате Керала

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщило агентство
По информации агентства, более 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. Пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.
Международный аэропорт Кочин, самый загруженный в штате, закрыт. В нескольких округах Кералы объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN