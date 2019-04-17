Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя во время задержания по решению суда по делу о коррупции, сообщает французское информагентство AFP . С пулевым ранением он был доставлен в госпиталь Лимы, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Reuters Алан Гарсия. Фото из архива

Алан Гарсия занимал пост президента два срока: с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011 год.

Как отмечает ТАСС, в ноябре прошлого года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить $100 тыс. от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. Бывший глава государства свою вину отрицал. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года он укрывался в посольстве Уругвая, однако после того как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.

Президент Перу Мартин Вискарра в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной Алана Гарсии.-0-