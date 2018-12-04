Forbes снова назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes обнародовал топ-100 самых влиятельных женщин - на первой строчке рейтинга снова оказалась канцлер Германии Ангела Меркель.
Forbes отмечает, что Ангела Меркель де-факто остается лидером Европы, возглавляющим крупнейшую экономику региона. Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии, она занимает этот пост с 2005 года. Недавно она заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.
На второй строчке премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей - директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В первой пятерке также генеральный директор General Motors Мэри Барра и президент американской компании по финансовым услугам Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.
Самой молодой участницей рейтинга стала 28-летняя британская певица Тейлор Свифт - она на 68-й позиции.-0-
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