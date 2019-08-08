Французский режиссер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский режиссер, сценарист, писатель и актер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает информагентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление семьи.

Смерть режиссера подтвердил его сын, комик и режиссер Станислас Нордей.

Жан-Пьер Моки снял более 60 художественных фильмов, среди которых комедия "Забавный прихожанин" (1963 год), "Соло" (1969), "Ловушка для дураков" (1979), "Золотое дно" (1985), "Здравствуй" (1994), "Доброволец" (2006). В его работах принимали участие такие актеры, как Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон.

В качестве актера Жан-Пьер Моки снимался в фильмах "Орфей" Жана Кокто, "Включен красный свет" Жиля Гранжье, "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса и других. Свою карьеру Жан-Пьер Моки начал в качестве актера театра и кино. Большую известность ему принесла роль в фильме Микеланджело Антониони "Побежденные".-0-