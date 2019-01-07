Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы. Об этом сообщил телеканал VRT.

"Министр иностранных дел Рейндерс внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы", - сообщил телеканал.

Нового генерального секретаря Совета Европы изберут в июне 2019 года, в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей. Новый генсек сменит на посту действующего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.-0-