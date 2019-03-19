Глава НОК Японии покинет пост на фоне коррупционного скандала

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда на фоне обвинений в коррупции заявил об уходе в отставку, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

Глава японского НОК покинет пост в июне 2019 года, после того, как истечет срок его полномочий. Цунэкадзу Такэда также намерен выйти из состава Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным японского издания The Mainichi Shimbun, главным кандидатом на пост главы НОК является известный японский дзюдоист, олимпийский чемпион Ясухиро Ямасита.

Цунэкадзу Такэда был обвинен в коррупции французской полицией. Обвинения связаны с успехом заявки Токио на проведение Олимпийских игр 2020 года. Франция считает, что Такэда, который возглавлял заявочный комитет, незаконно добился голосования в пользу своей страны. Сам Цунэкадзу Такэда настаивал на своей невиновности.

Призывы к отставке Такэда настойчиво звучали как за рубежом, так и в самой Японии. Обеспокоенность в связи с негативным влиянием коррупционного скандала на имидж Олимпиады выражал Международный олимпийский комитет.-0-