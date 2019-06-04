Имя нового премьер-министра Великобритании назовут не позднее 28 июля

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нового лидера Kонсервативной партии Великобритании и нового премьер-министр страны назовут не позднее 28 июля. Об этом сообщил телеканал
Первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 июля. В течение стартующей в этот день недели действующий премьер-министр страны Тереза Мэй, которая уже 7 июня покинет должность лидера тори, должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии.
Ранее о своем намерении побороться за пост лидера партии и должность главы британского правительства заявили 13 консерваторов. Однако в нынешний вторник сразу двое кандидатов - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус взяли самоотвод, сообщает ТАСС.-0-
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