Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином, сообщает агентство Yonhap.

Визит продлится по 10 января.

Ким Чен Ына сопровождает его жена Ли Соль Чжу и партийные, правительственные и военные чиновники. В их числе Ким Ён Чхоль, ключевой участник переговоров по ядерным вопросам с США, и Ли Ён Хо и Но Кван Чол - министры иностранных дел и обороны страны.

Как сообщил агентству "РИА-Новости" старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Дин Ифань, во время этого визита стороны, вероятно, обсудят подготовку к следующему американо-северокорейскому саммиту. "В прошлый раз перед встречей с Трампом Ким Чем Ын в Даляне также встретился с Си Цзиньпином и провел продолжительные переговоры. В этот раз Трамп написал в Twitter, что собирается во второй раз встретиться с Ким Чен Ыном", - сказал Дин Ифань.

Ранее Трамп заявил журналистам, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна идут хорошо, стороны также обсуждают место проведения второго саммита США - КНДР. Первая встреча Трампа и северокорейского лидера состоялась в июне 2018 года, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.-0-