Китайские ученые разработали метод защиты стали от коррозии в морской среде

8 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые использовали генетически отредактированные морские бактерии для подавления коррозии стальных материалов.

Коррозия в морской среде является международной проблемой, которая не только вызывает огромные экономические потери, но и создает угрозу безопасности морской техники. Большинство традиционных методов защиты от коррозии основываются на использовании химических или электрохимических средств, однако они, как правило, имеют высокую стоимость и не являются экологически чистыми.

Ученые из Шанхайского морского университета и Института океанографии Южно-Китайского моря Академии наук Китая обнаружили, что извлеченные из Южно-Китайского моря непатогенные морские бактерии могут образовывать биопленку на поверхности стали. Благодаря генетическому редактированию биопленка демонстрирует устойчивые антикоррозионные свойства.

Основываясь на исследованиях, ученые также разрабатывают новые виды коррозионно-стойкой стали, которые могут не только противостоять суровой морской среде, но и быть совместимыми с ростом кораллов. Такие виды стали можно применять для строительства и восстановления коралловых рифов.-0-