КНДР и Республика Корея провели церемонию соединения железных и автомобильных дорог

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог КНДР и Республики Корея прошла сегодня на северокорейской железнодорожной станции Пханмун, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные представители сторон, а также заинтересованные лица из Китая, Монголии и России.

К слову, гостей из Сеула в КНДР доставил специальный поезд из девяти вагонов, взятый в аренду. Для этого Совету Безопасности ООН пришлось освободить церемонию от санкций.

Договоренность о воссоединении железных дорог была достигнута на саммите двух стран в сентябре этого года в Пхеньяне.-0-