КНДР подтвердила испытания нового оружия

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР 10 августа провела испытания нового оружия, пуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Информацию об учениях подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Тип нового вооружения не называется. Однако, по данным агентства, его разработали с учетом местности КНДР, оружие получило улучшенные тактические характеристики.

Ранее об испытаниях Пхеньяна, прошедших 10 августа, сообщила Республика Корея. По ее информации, КНДР 10 августа совершила запуск баллистических ракет малой дальности. Это уже пятые ракетные испытания Пхеньяна с 25 июля.-0-